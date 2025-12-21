Protecció Civil desactiva l'alerta d'Inuncat, però adverteix d'un nou front de pluges

Bombers va atendre 120 avisos des de la nit del divendres i fins a les 10 hores d'aquest diumenge
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) per les pluges intenses que han afectat a bona part de Catalunya durant les últimes hores, informa en un comunicat.
El pla es manté en fase de prealerta davant de la previsió encara de precipitacions importants, principalment en el litoral i prelitoral Central i de Girona, durant la tarda i nit d'aquest diumenge i fins a aquest dilluns al matí.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l'episodi de pluges intenses ha finalitzat, encara que a partir d'aquesta tarda s'aproparà un nou front que pot donar precipitacions en el litoral i prelitoral central i en el nord-est de Catalunya, amb major probabilitat en l'Alt Empordà.
De cara a la matinada d'aquest dilluns, les precipitacions es mantindran en el nord-est del país.
Les acumulacions de pluja més destacables fins al moment han estat: Sils, amb 98,3 l/m2; Fogars de la Selva, amb 89,8 l/m2, Badalona, amb 76,8 l/m2; Salt, amb 75,5 l/m2, i Mataró, amb 70,6 l/m2.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 261 trucades referents a l'episodi de pluges intenses , que s'han centralitzat pràcticament totes a la província de Barcelona: 230 (90,55%).
Per comarques, les que més trucades van registrar van ser el Barcelonès, amb 104 (40,15%); el Maresme, amb 66 (25,48%); el Vallès Oriental, amb 35 (13,51%), i el Vallès Occidental, amb 19 (7,34%).
Els Bombers de la Generalitat van atendre, des de la nit del divendres i fins a les 10.00 hores d'aquest diumenge, 120 avisos relacionats amb l'episodi de pluges i el gruix dels serveis atesos s'han localitzat a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord i a la Regió d'Emergències de Girona.
En la majoria d'avisos, els Bombers van ser activats per resoldre problemes d'inundacions en baixos o garatges, per acumulació d'aigua en la via pública o per diversos vehicles bloquejats amb l'aigua, també per retirar arbres o branques caigudes i algun despreniment de pedres en la via.
SITUACIÓ HIDROLÒGICA
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que els cabals dels rius van a la baixa exceptuant el tram final del Ter que, encara que per sota dels llindars d'Alerta, encara està incrementant a causa de les aportacions del riu Onyar.
L'ACA segueix fent seguiment perquè preveu que pugui haver crescudes amb les noves pluges d'aquesta nit, sobretot a les comarques del nord-est on es preveu la major intensitat de pluges.
PRUDÈNCIA
Protecció Civil demana extremar la prudència aquests dies, i en cas d'intensa pluja evitar desplaçaments i no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs perquè la força de l'aigua pot arrossegar a persones i vehicles.
Es recomana consultar l'estat de les carreteres i circular sempre que sigui possible per vies principals, i seguir les previsions meteorològiques.