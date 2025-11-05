Protecció Civil demana prudència per les pluges intenses de dijous a la matinada a diversos punts

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat prudència a la ciutadania per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dijous a la matinada, quan es preveu que es puguin superar els 40 l/m2 en 30 minuts a les comarques del sud de Catalunya, el litoral i prelitoral, la Catalunya Central i les comarques de Girona.
Per aquest motiu, es manté activada l'alerta del pla Inuncat des de dimarts a la tarda en vista de la possibilitat que les pluges siguin intenses, fins i tot torrencials, fins dijous al vespre, informa Protecció Civil en un comunicat aquest dimecres.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el sistema frontal travessi Catalunya d'oest a est i de sud a nord, i les intensitats més importants podrien afectar el litoral i prelitoral, tot i que no s'espera que les tempestes quedin estàtiques en un punt concret.