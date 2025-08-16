Protecció Civil demana prudència per l'empitjorament de les previsions de calor a Catalunya

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat prudència per l'empitjorament de les previsions de temperatures molt altes a Catalunya aquest dissabte, informa en un comunicat.
Recomana hidratar-se molt sovint, evitar l'activitat física durant les hores de més calor i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables, entre altres indicacions.
Protecció Civil manté en alerta el pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per calor molt intensa diürna i nocturna que va començar dijous 14 d'agost i que s'allargarà fins a principis de la setmana vinent.
El perill per calor es preveu especialment alt aquest dissabte a l'Alta Ribagorça (Lleida) i a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià (Tarragona).
A més, també es troba en alerta el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) per risc d'incendi molt elevat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "màxima precaució i responsabilitat" davant de l'elevat risc d'incendi forestal i ha instat a seguir les recomanacions de Protecció Civil, en un missatge d'X recollit per Europa Press.