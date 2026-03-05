Protecció Civil demana prudència a les comarques del nord-est de Catalunya per l'acumulació de pluges

GIRONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El comitè tècnic del pla Inuncat Protecció Civil s'ha reunit aquest dijous al matí al CECAT per valorar les previsions meteorològiques i les possibles incidències que es poden produir per l'acumulació de pluges en les pròximes hores, especialment a les comarques del nord-est, on es demana especial prudència i precaució.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la pluja pugui afectar aquest dijous qualsevol punt de Catalunya, però a les zones més elevades de les comarques de Girona s'hi poden acumular més de 200 l/m2 en 24 hores, si bé a l'extrem sud també hi pot haver acumulacions destacades, informa Protecció Civil en un comunicat.
L'onatge també serà intens entre aquest dijous i divendres, amb ones que poden superar els 2,5 metres d'altura especialment a l'Alt i el Baix Empordà (Girona), i també es preveuen fortes ratxes de vent a les vegueries del Camp de Tarragona, el Penedès i Barcelona.