Protecció Civil demana prudència fins a la matinada d'aquest diumenge per les pluges a Catalunya

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat mantenir la prudència fins a la matinada d'aquest diumenge davant de l'episodi de pluges torrencials a Catalunya, després de l'enviament aquest dissabte d'un És-Alert a 14 municipis per acumulacions d'aigua en alguns punts.
En una entrevista de 3CatInfo recollida per Europa Press, Solé ha explicat que es preveu que les pluges vagin de baixada aquest diumenge de matinada.
Bombers de la Generalitat ha rebut uns 50 avisos donis de les 12 hores d'aquest dissabte per serveis relacionats amb la tempesta, la majoria en la Regió Metropolitana Nord, i Solé ha dit que no s'ha registrat cap incident destacable.