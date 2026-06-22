Protecció Civil demana "prudència" davant el pic de temperatures extremes a Catalunya

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha demanat aquest dilluns "prudència" davant el pic de temperatures extremes a bona part de Catalunya, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
Després de la reunió del comitè tècnic del pla, es manté en alerta el pla Procicat per les altes temperatures, que es van registrar diumenge i es mantindran altes els pròxims dies, amb aquest dilluns com a pic.
Aquest dilluns també s'ha activat el pla Infocat, en prealerta, per perill molt alt d'incendi a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
Així mateix, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions amb més risc d'incendi, i els Agents Rurals centraran els seus esforços en la prevenció.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la temperatura pugi globalment a tot el territori excepte l'extrem nord-est, amb previsió que se superi el llindar de calor intensa a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues.
Durant el període d'alerta, iniciat el 19 de juny, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 100 persones per afectacions relacionades amb la calor, de les quals 53 han requerit l'activació d'una ambulància.