Protecció Civil demana prudència davant les fortes pluges previstes aquest dilluns

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han demanat prudència davant les pluges previstes aquest dilluns i la matinada del dimarts a tota Catalunya, que seran "intenses i localment importants" principalment al litoral i prelitoral.
El sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramón Cabello, ha recomanat aquest diumenge en una compareixença al Departament d'Interior amb la participació de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, no creuar i no apropar-se a rieres durant l'episodi de pluges.
El sotsdirector ha traslladat el seu condol als familiars i amics de la dona morta després de caure aquest dissabte a la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), i ha detallat que al marge d'aquesta mort no s'han registrat més incidents greus provocats per les pluges torrencials del dissabte.
SENSE AVISOS DE PERILL MOLT ALT
Cabello ha fet referència a que, de moment, cap comarca catalana té actiu un avís de perill molt alt, encara que això podria canviar en funció de l'evolució en la predicció del Meteocat de les properes hores.
Sarai Sarroca ha afirmat que aquest dilluns "plourà a tota Catalunya", encara que els avisos de perill alt estan actius només en 14 comarques, amb el risc de superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, els 60 en 3 hores i els 100 en 24 hores.
COMARQUES AMB PERILL ALT
Les comarques amb perill alt el dilluns són el Maresme, Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Bages, Moianès, Anoia, Alt Penedès, Garraf (Barcelona), Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp (Tarragona).
El temporal començarà pel sud de Catalunya amb perill moderat i augmentarà la seva intensitat a partir dels 12.00 del migdia.
NORD-EST
A la matinada del dimarts, el temporal es desplaçarà progressivament al nord-est, i les comarques amb perill alt des de les 0.00 fins les 6.00 seran el Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental (Barcelona), Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Baix Empordà i Alt Empordà (Girona).
Els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i algun fenomen de temps violent.