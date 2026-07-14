Protecció Civil demana prudència aquest dimecres per les altes temperatures i el risc d'incendi

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté activades l'alerta del pla Procicat per calor intensa i calor nocturna intensa i l'alerta del pla Infocat per incendis forestals de Catalunya, i demana augmentar la prevenció i l'autoprotecció davant l'increment de les temperatures i el risc d'incendi de cara a dimecres.
Aquest dimarts al matí s'ha dut a terme una reunió del comitè tècnic dels plans Procicat i Infocat per posar en comú les últimes previsions meteorològiques i les informacions vinculades al risc d'incendi, informa Protecció Civil en un comunicat.
Segons el Meteocat dimecres al matí es podrà arribar a temperatures molt elevades, sobretot al prelitoral central, amb avisos per calor molt intensa de nivell 5 sobre 6, tot i que de cara al cap de setmana es preveu que la situació millori.
Durant dimecres al matí, l'entrada de vent de l'oest i sud-oest farà augmentar les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral central.
A la tarda, l'entrada de la marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l'interior, on es mantindran avisos de perill elevat.
Les temperatures nocturnes també seran elevades durant la matinada els pròxims dies, especialment a les comarques de Ponent (Lleida) amb avisos de nivell 3 sobre 6.
RISC D'INCENDIS
Segons Protecció Civil, la combinació de temperatura molt elevada, humitat relativa baixa i vent de component oest podrà afavorir la propagació d'incendis forestals.
A conseqüència, Protecció Civil demana extremar les precaucions i respectar les restriccions establertes.