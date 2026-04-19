Publicat 19/04/2026 15:58

Protecció Civil demana precaució en zones inundables al Pirineu per la previsió de tempestes

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat precaució en zones inundables després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) hagi informat de possibles crescudes en barrancs i afluents menors per la previsió de tempestes al Pirineu central i oriental.

En un missatge a 'X' aquest diumenge, recollit per Europa Press, Protecció Civil insta als ciutadans a evitar creuar rius, rieres i barrancs, tant a peu com en vehicle.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en un altre apunt, afirma que la dinàmica de ruixats es mantindrà durant els propers dies al Pirineu, i que podran anar acompanyats de tempesta i, localment, és possible que també de calamarsa.

