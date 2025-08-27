Protecció Civil demana precaució per previsió de més intensitat de pluja aquest dijous a Catalunya

Es manté la previsió de pluges més intenses en la meitat nord-oest de Catalunya
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) i ha demanat extremar la prudència davant les previsions de més intensitat i acumulació de pluja de cara a aquest dijous a Catalunya.
Segons informa en un comunicat aquest dimecres, aquest mateix matí s'ha celebrat una reunió del comitè tècnic del pla Inuncat on tots els organismes implicats han compartit les previsions i les actuacions necessàries per "minimitzar les afectacions".
El Servei Meterològic de Catalunya ha informat que per a aquest dimecres es manté la previsió de ruixats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en la meitat nord-oest de Catalunya, especialment en comarques del Pirineus i Prepirineu de Lleida i a les comarques de Lleida.
A més, aquest dijous s'incrementa la possibilitat de superar aquest llindar de risc sobretot en el litoral i prelitoral central i nord, i "fins i tot" es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
D'altra banda, fins al moment ni el telèfon d'emergències 112 ni els Bombers de la Generalitat han rebut cap incidència relacionada amb l'episodi de pluges.
INCREMENT DE LA VIGILÀNCIA
Amb l'alerta del pla Inuncat els efectius del cos d'Agents Rurals incrementen la vigilància (patrullatge preventiu) i intensifiquen les actuacions de control i senyalització de passos impracticables i zones inundables properes a rius, rieres i barrancs, i en cas necessari impedeixen el trànsit de vehicles.
També controlen la situació de les pistes forestals o carreteres tallades, nuclis o masies aïllades i intensifiquen la vigilància d'incendis produïts per llamps de les tempestes elèctriques.