Protecció Civil demana precaució per possibles pluges intenses aquesta tarda i divendres a Catalunya

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha demanat precaució per possibles pluges intenses, acompanyades de tempesta i calamarsa, que entre aquesta tarda i divendres podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a "pràcticament qualsevol punt" de Catalunya, motiu pel qual ha emès una alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat).

Les tempestes començaran aquesta tarda a l'extrem sud del territori, on seran especialment més fortes al final de la tarda, durant la nit es desplaçaran fins al litoral central i el Prepirineu amb menys probabilitat de superar els llindars, i divendres al matí podran afectar les comarques de Tarragona i Girona, informa un comunicat.

Durant la tarda, es podran reproduir les tempestes a les comarques interiors de la Catalunya Central i podrien arribar al Ripollès i a la Garrotxa (Girona).