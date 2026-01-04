Protecció Civil demana precaució davant de les nevades aquest dilluns, tot i que rebaixa les previsions

S'esperen 4 o 5 dies de "fred intens" amb valors per sota dels habituals per a aquesta època
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha explicat aquest diumenge que la previsió de neu esperada per a la nit d'aquest diumenge i aquest dilluns "es rebaixa una mica", encara que ha reiterat la necessitat de mantenir la precaució en la mobilitat i avançar els desplaçaments si és possible, perquè continua activa la possibilitat que aparegui neu en cotes baixes.
En declaracions als mitjans des del Departament d'Interior ha dit que no s'espera una grossor de neu superior als 4 o 5 centímetres en el nord-est de Catalunya i la zona prelitoral de Barcelona i Girona i la possibilitat de precipitacions de neu "molt lleus" a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i el Camp de Tarragona.
En tot cas, ha reiterat l'avís a la població perquè s'informi de la situació meteorològica en cas de realitzar desplaçaments, a causa de les precipitacions en forma d'aigua o neu.
AVÍS PER FRED
Ha advertit que s'esperen 4 o 5 dies de "fred intens" que, diu, pot estar bastant per sota dels valors habituals per a aquesta època.
Les temperatures mínimes podrien quedar-se en els 0 graus en el litoral, entre -3 i -8 graus a la zona prelitoral i entre -8 i -12 graus en punts del Pirineu.
ONATGE I VENT
També ha explicat que es preveu una situació de fort onatge a la zona de l'Empordà (Girona), així com ratxes de vent intenses.
"Molta vigilància amb les activitats properes al litoral", ha destacat Solé, tenint en compte el temporal viscut aquest Nadal.
Davant de la situació climàtica ha detallat que Protecció Civil treballa de forma coordinada amb Bombers, Mossos i Agents Rurals, entre altres cossos.