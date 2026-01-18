Protecció Civil demana precaució davant d'un nou temporal amb pluges de més de 150 litres

No descarten enviar alertes a mòbils si es confirmen els pronòstics de perill
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat precaució aquest diumenge davant de l'arribada d'un temporal de llevant que deixarà pluges de més de 150 litres i ones de 4 metres en la Costa Brava (Girona) i la costa central.
Protecció Civil mantindrà activades les alertes dels plans Inuncat i Neucat de cara a aquest dilluns i dimarts després de la reunió del comitè tècnic de seguiment i Solé ha avisat de l'activació la prealerta del pla Allaucat, en declaracions aquest diumenge.
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) s'espera una acumulació de més de 150 a 200 litres addicionals en la meitat aquest, comarques de Girona i el litoral i prelitoral, a més de nevades que poden superar els 80 centímetres per sobre dels 2.000 metres.
La sotsdirectora ha explicat que "no es descarta" l'enviament d'alertes massives als telèfons mòbils (ÉS-Alert) si aquest dilluns es confirmen els pronòstics de perill de grau 5 o 6 a les zones afectades.
El cap de l'àrea de predicció de Meteocat, Santi Segalà, ha contextualitzat l'episodi comparant-ho amb el temporal Glòria de gener de 2020 i, malgrat matisar que no aconsegueix la mateixa categoria, ha assegurat que pot ser "un 60 o 70% del Gloria" durant els propers quatre dies.
VIGILÀNCIA EN RIUS I PRECAUCIÓ Al VOLANT
Protecció Civil manté contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i les confederacions hidrogràfiques de l'Ebre i del Xúquer davant del risc de desbordaments.
Solé ha recordat que podrien produir-se despreniments en les carreteres i ha demanat als conductors "menys velocitat, més distància i més concentració" al volant.
També ha recomanat als ciutadans que desisteixin de desplaçar-se per veure la neu si no van equipats, advertint que "poden posar-se en perill a ells mateixos i també a més gent si bloquegen la carretera".