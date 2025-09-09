Protecció Civil demana "precaució" a 4 comarques de Barcelona i 1 de Tarragona per les pluges

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha demanat "precaució en els desplaçaments i activitats a l'exterior i a zones inundables" a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Bages i el Moianès (Barcelona) i a l'Alt Camp (Tarragona) per l'episodi de pluges d'aquest dimarts al matí.
Ho han fet a través d'una publicació a X recollida per Europa Press, en la qual fan referència a l'avís emès pel Meteocat en vista de l'observació de pluges intenses de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de l'Anoia, l'Alt Camp i l'Alt Penedès.
Incideixen que l'episodi afecta, amb menys intensitat, el Bages i el Moianès.