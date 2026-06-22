Protecció Civil demana no fer servir per Sant Joan pirotècnia prop dels boscos i trucar al 112 si hi ha foc

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Solé, ha demanat aquest dilluns a la ciutadania no fer servir pirotècnia ni llançar petards a menys de 500 metres del bosc durant la revetlla de Sant Joan aquest dimarts i trucar al 112 si es veu foc o una columna de fum.
"És molt important que els operatius ho sàpiguen tan aviat com sigui possible per actuar", ha dit en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, en què ha explicat que els operatius d'emergència s'han reorganitzat a les zones de més risc d'incendi durant la revetlla.
Ha explicat que, en cas de fer fogueres, han d'estar prèviament autoritzades i recomana que, si hi ha dubtes, no fer cap activitat que pugui representar un risc.
TEMPERATURES ALTES
Sobre l'augment de les temperatures, ha demanat "vigilància" ja que, tot i que durant Sant Joan la calor es moderarà, els dies posteriors s'estarà per sobre de la mitjana normal per al juny.
Ha demanat que es vigili l'exposició al sol durant les hores de més insolació i que es busqui llocs protegits, a més d'hidratar-se bé.
Solé ha fet aquestes recomanacions "sobretot" a les persones més vulnerables, com els malalts, la gent gran o els més petits.