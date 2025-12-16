Protecció Civil demana "molta prudència" a Barcelona per les intenses tempestes

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil demana "molta prudència" per una línia de tempestes que afecta aquest dimarts a la tarda les comarques del Barcelonès, el sud del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Barcelona), informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
En concret, demana molta prudència en els "desplaçaments, sobretot prop de rius, torrents i zones inundables" en aquestes quatre comarques de Barcelona.
A més a més, Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase de prealerta per fortes pluges.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han informat en un missatge a X que aquest dimarts fins a les 16.00 hores han rebut 80 avisos relacionats amb aquestes tempestes.
La majoria dels avisos s'han registrat a la Regió Metropolitana Nord de Barcelona (63), 24 dels quals a Badalona i 18 a Sabadell, a causa d'inundacions a baixos i carrers, filtracions d'aigua i caiguda d'arbres.