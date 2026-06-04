Protecció Civil demana molta prudència per les pluges aquest dijous a la tarda a Barcelona i Girona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat molta prudència a la ciutadania de cara a les pluges intenses i sobtades que es poden produir aquest dijous a la tarda a gran part de Catalunya, especialment a les comarques de Barcelona i Girona, informa en un comunicat.
Dimecres es va activar la fase d'alerta del pla Inuncat i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha incrementat el perill de xàfecs, ja que s'espera superar els 40 l/m2 en 30 minuts, i a certs llocs pot arribar al nou llindar de 60 l/m2 en tres hores.
L'episodi començarà a zones d'interior i avançarà cap al litoral, amb una afectació territorial àmplia, i els ruixats poden ser d'intensitat forta, acompanyats de tempesta i localment de pedra o calamarsa.