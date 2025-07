Protecció Civil demana extremar la prudència per pluges a tot Catalunya, sobretot la Central

Aquest diumenge a la tarda hi pot haver tempestes menys intenses

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat extremar la prudència davant de la previsió de pluges aquest dissabte a la tarda a Catalunya, sobretot la Central, i manté en alerta el pla Inuncat.

La probabilitat de tempestes molt fortes ha augmentat i es podrà superar el llindar de risc de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts des del migdia fins a la nit, informa en un comunicat.

Es preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya Central: Bages, Lluçanès, Moianès, Osona, Berguedà i Anoia; i al vespre les tempestes afectaran al Baix Camp i el Tarragonès.

Per a aquest diumenge s'esperen tempestes a la tarda, encara que menys intenses: es pot superar el llindar de risc de 20 l/m2 en 30 minuts a la zona nord-est, amb més probabilitat al Pirineu i Prepirineu.

PREVENCIÓ

Protecció Civil ha demanat no travessar rieres, barrancs, torrents ni zones inundables, on plogui o on s'acumuli aigua; evitar activitats a l'aire lliure on hi ha avís de tempestes, i seguir les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

El Comitè Tècnic del pla Inuncat s'ha reunit al migdia per valorar les previsions i prendre mesures que minimitzin l'afectació, i el Cecat està en contacte permanent amb les autoritats locals i la resta de cossos operatius i d'emergències.