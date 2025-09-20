Protecció Civil demana extremar precaucions davant de l'alerta per pluges d'aquest diumenge a Catalunya

TARRAGONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges aquest diumenge en diversos punts del territori i ha demanat extremar precaucions en la mobilitat i activitats en l'exterior, a més d'evitar travessar barrancs, rieres i zones inundables.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), de les 8 fins a migdia del diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (Lleida), i a la serralada prelitoral del Camp de Tarragona, informa Protecció Civil aquest dissabte en un comunicat.
Des de migdia fins a les 20 hores es preveuen intensitats de fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre (Tarragona), mentre que a la resta de Catalunya també es preveu que plogui amb intensitat.
Des de les 20 hores fins a mitjanit, la previsió indica que el perill d'intensitat de superació de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts quedarà concentrat en la meitat est de Catalunya.
Els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, així com de ratxes fortes de vent.