Protecció Civil demana extremar la precaució per risc màxim d'incendi forestal

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat extremar la precaució pel risc màxim d'incendi forestal aquest dijous en vista de les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació, principalment a l'interior de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i a la franja del Bages (Barcelona), el Solsonès i la Noguera (Lleida).
Les temperatures aniran baixant en els pròxims dies però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana, amb una entrada del vent que dificultarà la situació, informa la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
Es manté en alerta el pla Infocat i es preveu activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a 442 municipis de 37 comarques, i el nivell 4 per perill extrem s'incrementa a 156 municipis de 20 comarques.
Els Agents Rurals també limiten l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, als quals aquest dijous s'afegeixen el parc natural de Montserrat i la serra de Montsant.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté els avisos de calor intensa durant aquest dijous al Segrià (Lleida) i la Ribera d'Ebre (Tarragona), on es pot arribar als 43 graus.