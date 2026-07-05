Protecció Civil demana "extremar les precaucions" davant del risc d'incendis i l'onada de calor

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida a "extremar les precaucions" davant de l'onada de calor intensa que es preveu a partir d'aquest diumenge i fins a almenys dijous que ve o divendres, a més de l'elevat perill d'incendi forestal.
L'alerta del pla Procicat està en alerta davant d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que es preveu "pitjor que la primera" quant a la durada i la intensitat pel que fa a les temperatures màximes, amb valors que podrien superar els 42 graus en alguns punts, ha informat en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les temperatures siguin extremes des d'aquest diumenge amb valors per sobre dels 40 graus en molts punts, sobretot de les comarques de Lleida i l'interior de Catalunya.
Aquest diumenge la calor intensa afectarà principalment a l'Empordà (Girona), l'extrem sud i comarques del litoral de Barcelona, i de cara a aquest dilluns s'ampliarà a pràcticament tota Catalunya, amb afectació especial en el Pla d'Urgell, Segrià (Lleida) i Ribera d'Ebre (Tarragona).
A partir del dimarts les temperatures encara podrien pujar més i de forma més extensa al territori, sobretot en la meitat oest.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari i, d'altra banda, recomana a la població que segueixi les etapes del Tour de França a Catalunya aquest diumenge i aquest dilluns que extremi les mesures d'autoprotecció.
PRUDÈNCIA EN EL BANY
A més, han demanat extremar la prudència en els entorns de bany com a platges, piscines, llacs i pantans, respectant sempre les indicacions dels socorristes, el color de la bandera que oneja i els cartells informatius que pugui haver-hi.
En el que va de temporada d'estiu, des del 15 de juny, han mort a les platges catalanes 8 persones; 3 en les piscines i una persona en aigües interiors.