Publicat 07/07/2026 16:20

Protecció Civil demana el confinament per l'incendi forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida)

Incendi a Torrefeta i Florejacs (Lleida)
BOMBERS

LLEIDA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta als mòbils Es-Alert per demanar el confinament de la població per l'incendi forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida).

En un missatge a X aquest dimarts, recollit per Europa Press, ha informat que es demana el confinament de la població als municipis de Biosca i Sanaüja i les zones prop d'aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres.

Els Bombers de la Generalitat treballen amb 22 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, assenyalen que l'incendi crema camps de cultiu, que hi ha tractors de pagesos donant-los suport per frenar-ne l'avanç, i que hi ha alguna granja al perímetre però ara per ara no està afectada.

Contador

Contingut patrocinat