Protecció Civil demana el confinament per l'incendi forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida)

LLEIDA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta als mòbils Es-Alert per demanar el confinament de la població per l'incendi forestal de Torrefeta i Florejacs (Lleida).
En un missatge a X aquest dimarts, recollit per Europa Press, ha informat que es demana el confinament de la població als municipis de Biosca i Sanaüja i les zones prop d'aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres.
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 22 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, assenyalen que l'incendi crema camps de cultiu, que hi ha tractors de pagesos donant-los suport per frenar-ne l'avanç, i que hi ha alguna granja al perímetre però ara per ara no està afectada.