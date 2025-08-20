Protecció Civil demana allunyar-se de zones inundables al litoral de Barcelona per pluges intenses

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha alertat aquest dimecres a la tarda de pluges intenses al litoral de Barcelona i punts del Prepirineu i ha sol·licitat a la població que extremi precaucions en la mobilitat i que s'allunyi de les zones inundables.
Així ho ha sol·licitat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, en el qual recorda que es manté activa l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
També ha informat que a les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat (Barcelona) s'han superat els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que les pluges intenses podrien continuar en les hores vinents.