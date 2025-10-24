Protecció Civil comprova el sistema de radioaficionats Xercat en cas de fallada generalitzada de la telefonia

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Cooperació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha dut a terme aquest divendres una prova del sistema de la Xarxa d'Emergències de Radioaficionats de Catalunya (Xercat) per comprovar-ne el funcionament en cas de fallada generalitzada o afectació en les comunicacions convencionals, com les xarxes de telefonia i internet.
Aquestes emissores de radioaficionats ofereixen suport a Protecció Civil per garantir la cobertura, la coordinació i la fiabilitat dels sistemes de comunicació digital alternatius en cas de fallada generalitzada de la xarxa, informa en un comunicat.
Concretament, s'ha comprovat el funcionament de les estacions a 13 comarques catalanes: Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Anoia (Barcelona), Baix Ebre, Noguera (Lleida), Conca de Barberà, Montsià (Tarragona), Cerdanya i Pla de l'Estany (Girona).