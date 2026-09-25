Protecció Civil comparteix amb una delegació dels Països Baixos l'aprenentatge de la gestió de l'apagada

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha rebut aquest divendres una delegació del municipi de Haarlemmermeer, als Països Baixos, en una jornada de treball dedicada a compartir els principals aprenentatges derivats de la gestió de l'apagada elèctrica del 28 d'abril del 2025, ha informat en un comunicat.
La trobada ha servit per intercanviar experiències i bones pràctiques per reforçar la preparació davant possibles interrupcions massives de serveis essencials, a banda d'analitzar els mecanismes de resposta i coordinació necessaris en una emergència d'aquestes característiques.
La primera part de la jornada s'ha centrat en la coordinació estratègica i la comunicació durant una apagada, mentre que en la segona taula s'ha abordat la resposta operativa dels serveis d'emergència, la resiliència del sistema sanitari i l'atenció als col·lectius vulnerables, la continuïtat de les infraestructures crítiques i la coordinació entre les administracions i operadors essencials.