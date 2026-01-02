Protecció Civil de Catalunya reparteix 13.000 polseres per identificar a nens en cas de pèrdua en cavalcades

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Recomanen no pujar-se a llocs elevats i no baixar a la calçada per agafar caramels
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha repartit als municipis més de 13.000 polseres identificatives amb l'objectiu que els nens les portin durant les cavalcades de Reis i altres esdeveniments en els quals hi hagi una gran concentració de persones i evitar que es perdin, ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest divendres.
Les polseres inclouen un espai per anotar el nom del nen i un telèfon de contacte de la persona responsable en cas de pèrdua per facilitar i agilitar el procés de trobada entre tots dos.
NO PUJAR-SE A BARANES
Protecció Civil recomana a la població que no es pugi a baranes, contenidors, semàfors i altres llocs elevats per veure la cavalcada, que eviti baixar a la calçada per agafar caramels i que no travessi el carrer mentre estiguin passant les carrosses.
Abans de la cavalcada, recomana que, si es va en grup, s'acordi un punt de trobada fora de la zona en la qual hi hagi una gran aglomeració de persones per si algú es perd o es despista, i que s'anoti en un lloc visible dels nens, com el braç, el seu nom i un número de telèfon de contacte.
Durant l'esdeveniment, aconsella no apropar-se a les carrosses ni intentar pujar-se a elles, mantenir-se després de les barreres de seguretat, agafar als nens de la mà, no apropar-se a carrosses que estiguin parades o repostant combustible, no llançar caramels o altres objectes cap al personal de seguretat, participants de la celebració o altres espectadors i, quan s'acabi, sortir de forma ordenada.
En cas d'emergència, demana conservar la serenitat i prestar especial atenció a les instruccions dels professionals d'emergències, no cridar, córrer o empènyer, seguir els camins recomanats, i no parar-se en zones de pas ni tornar enrere.
RECOMANACIONS DE MOSSOS
Els Mossos d'Esquadra aconsellen vigilar en tot moment les pertinences, portar la bossa tancada i croada en bandolera per davant i desconfiar dels contactes cos a cos que es produeixin en les aglomeracions, doncs els lladres aprofitan aquestes situacions per robar carteres, mòbils i altres objectes de valor.
També aconsellen no portar la cartera ni el mòbil en les butxaques posteriors dels pantalons, no portar les claus de casa i del cotxe en un mateix clauer i no portar els diners i la documentació en el mateix moneder.
A més, demanen que es denunciïn tots els delictes i recorden que no és necessari ser víctima, sinó que també ho poden fer els testimonis.