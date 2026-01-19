Protecció Civil de Catalunya ofereix ajuda per l'accident de tren a Còrdova

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat via X que des de Protecció Civil han "activat l'oferiment d'ajuda en la gestió de l'emergència" per l'accident de tren a Adamuz (Còrdova).
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit via X que segueixen amb atenció les informacions sobre l'accident ferroviari entre dos trens d'alta velocitat i ha enviat "tot el suport als familiars i amics de les persones afectades".
Parlon ha enviat també "tot el suport" als afectats i el condol a les famílies dels morts.