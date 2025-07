Protecció Civil de Catalunya homologa 41 plans amb mesures d'autoprotecció

La majoria corresponen a activitats permanents i a la vegueria de Barcelona

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat va homologar aquest divendres 41 plans d'autoprotecció (PAU) amb mesures, procediments, sistemes i organització segons les seves situacions de risc a Catalunya.

Un total de 28 PAU corresponen a activitats permanents i tretze són temporals, informa aquest dissabte en un comunicat.

Per vegueries, la majoria dels PAU homologats corresponen a Barcelona (31), seguida del Camp de Tarragona (5), Girona (3) i el Penedès (2).

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, va presidir la sessió, que va comptar amb el sotsdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; el sotsdirector general de Seguretat Industrial, Florenci Hernández, i el cap de la Unitat de Protecció Civil i Coordinació de l'Ajuntament de Barcelona, Héctor Carmona.

ACTIVITATS PERMANENTS

D'entre els plans permanents, en destaquen vuit establiments afectats per la normativa Seveso de prevenció d'accidents greus: Archroma Ibèrica SL de Castellbisbal (Barcelona); Arkema Química SAU de Sant Celoni (Barcelona); Covestro SL a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona); Etap Llobregat a Abrera (Barcelona); Exolum Barcelona; Cromogenia Unitas SA a Barcelona; Terquimsa Barcelona, i Euroenergo España SL a Tarragona.

A més, s'aplicarà a quatre subestacions elèctriques d'alta tensió a Subirats, Sant Andreu (Barcelona), Montblanc i l'Espluga de Francolí (Tarragona), i també a tres edificis d'oficines: D'Factory 4.0, Cuatrecasas Barcelona i Blue@.

Els plans s'aplicaran als hospitals de Sant Pau i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Salut Mental) de Sant Boi de Llobregat i als hotels NH Barcelona Stadium i Expo Hotel Barcelona.

S'hi inclou també el centre de dia Sanitas residencial les Corts de Barcelona, l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, la Planta Elian Barcelona amb alta càrrega de foc i l'establiment Gas Garrotxa SL a la Vall d'en Bas (Girona).

A més, s'hi inclouen l'European College-EC Business School SAO a Barcelona, el Gimnàstic de Tarragona, la Carpa Costa Este, el Decathlon de Tarragona i parcialment el Complex Ferroviari del Nucli Urbà de Barcelona.

ACTIVITATS TEMPORALS

D'entre les activitats temporals, en destaca el Concert Parc Xarau de Cerdanyola del Vallès, Pride 2025, Red Bull Batalla Final Nacional 2025, Festa Pàtria de Bolívia 2025, l'Oktoberfest Barcelona 2025, Festival Cruïlla 2025 i els concerts de Blackpink, Imagine Dragons i Kendrick Lamar & SZA.

També s'aplicaran al Brunch Electronik Trinitat 2025, el CanetRock 2025, l'Idilic 2025 a Sant Feliu de Guíxols (Girona) i al Castell de Focs Festa Major Sant Cugat (Barcelona).

No s'han homologat 26 plans per deficiències en el contingut del pla o insuficiències dels mitjans i recursos d'autoprotecció necessaris per respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l'activitat.