Protecció Civil de Catalunya enviarà un Es-Alert a 7 comarques i demana precaució davant de les pluges

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat enviarà dos missatges Es-Alert a les 7 comarques que estan en avís vermell aquest dissabte per pluges localment torrencials per recomanar precaució a la ciutadania i limitar la mobilitat.
En una roda de premsa des de la Conselleria d'Interior, el sotsdirector de prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que s'enviarà un primer avís a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i la Selva, que esperen pluges de 14 a 20 hores.
El segon avís serà per a les comarques del Barcelonès, Baix llobregat, Garraf i Vallès Occidental, on es preveu que les pluges siguin més intenses entre les 20 hores i les 2 de la matinada d'aquest diumenge.
La cap de l'equip de predicció i vigilància del Meteocat, Clara Brucet, ha advertit que les pluges podrien ser localment torrencials i deixar acumulats importants, encara que no es preveu que siguin tan extenses com les de fa 2 setmanes.
Sobre la dana que es preveu que arribi a Espanya el dilluns, Brucet ha dit que "Catalunya queda una mica al marge" però que seguiran pendents de com evoluciona.