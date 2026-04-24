Protecció Civil dona llum verda als concerts de Bad Bunny i El Úlimo de la Fila

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres 27 plans d'autoprotecció (PAU), entre els quals els dels concerts de Bad Bunny i El Úlimo de la Fila, a més del Festival Cap Roig a Palafrugell (Girona) i la discoteca Cocoa de Mataró (Barcelona).
En un comunicat, Protecció Civil informa que aquest 2026 s'ha homologat un total de 131 PAU en les 4 comissions que s'han celebrat fins ara.
Entre els PAU homologats aquest divendres, també destaquen els del Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), l'edifici de TV3 a Sant Joan Despí (Barcelona), el de la Fira de Sabadell (Barcelona) i el del centre comercial Maremagnum de Barcelona.