Protecció Civil de Catalunya demana precaució pel possible augment dels cabals durant les pluges

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat precaució pel possible augment del cabal d'alguns rius en l'episodi de pluges abundants previst aquest divendres i dissabte a Catalunya.

En unes declaracions aquest divendres, ha afirmat que els gestors dels cabals no preveuen incidències als principals rius, però que n'hi podria haver a rius com el Sió o d'altres de Lleida, per la qual cosa se'n farà un "seguiment intens" per si calgués alertar la població.

Ha demanat atenció en passos subterranis i zones que es puguin inundar, com els ports: "Quan travessem aquests llocs, pot haver plogut un tros més amunt; per tant, hi pot haver baixades d'aigua que ens puguin agafar".

Ha demanat informar-se de la meteorologia abans de fer activitats a l'exterior i no conduir en cas de perdre la visibilitat.