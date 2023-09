Protecció Civil avisa que "la major intensitat de pluja" arribarà aquesta nit al litoral sud

TARRAGONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha avisat que "la major intensitat de pluja" arribarà aquest dissabte a la nit al litoral i al prelitoral de les comarques del sud de Catalunya, segons un comunicat.

Les comarques on hi ha més probabilitat que se superi el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Ribera d'Ebre (Tarragona).

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania prudència en la mobilitat a les zones on plogui intensament i "allunyar-se dels rius i les zones inundables".

També ha previst per al diumenge onatge "especialment intens" amb ones que poden arribar fins als 4 metres a les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha emès una prealerta Ventcat per fort vent al litoral i prelitoral central durant diumenge al matí i a la nit perquè s'esperen ratxes de més de 20 metres per segon.