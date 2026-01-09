Protecció Civil avisa de fort vent a gran part de Catalunya fins dissabte i demana prudència

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté activat el pla Ventcat en fase d'alerta per vent fort a gran part de Catalunya fins dissabte i demana extremar les precaucions, segons ha informat en un comunicat aquest divendres.
Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest episodi serà generalitzat i es preveu més intensitat de vent durant la tarda, que podria superar els 72 km/h al Penedès, el Camp de Tarragona, Barcelona, la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i Ponent.
A cotes altes el vent podria aixecar la neu i crear una boira gèlida, que farà que es perdi la visibilitat, un episodi que es preveu que s'allargui fins dissabte a la tarda.
Per tot plegat, Protecció Civil sol·licita "molta precaució" en la mobilitat i activitats a l'exterior, especialment en espais naturals i amb molta vegetació, on demana anar amb compte amb la caiguda d'arbres i evitar fer foc.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins aquest divendres al migdia 40 trucades que han generat 36 expedients, la majoria procedents del Vallès Occidental (30%), el Maresme (15%), i el Barcelonès (10%), a la província de Barcelona, per incidents poc rellevants relacionats amb risc estructural, com despreniments a façanes.
De les 7.00 a les 12.00 hores d'aquest divendres, els Bombers de la Generalitat han rebut 17 avisos pel vent, 10 a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (Barcelona), per branques i arbres caiguts i elements de façanes o mobiliari de terrassa que es podien desprendre.