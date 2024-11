Protecció Civil avisa d'ones de més de 2,5 metres aquest divendres a la província de Girona

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha avisat aquest dimecres d'ones de més de 2,5 metres d'altura aquest divendres a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, a la província de Girona.

En un missatge a X, recollit per Europa Press, han detallat que l'avís de fort onatge és entre la 1 i les 13 hores de divendres.

A més a més, han demanat "precaució" en les activitats professionals i recreatives al mar, i han recomanat a la ciutadania no acostar-se als espigons o altres zones on trenquin les ones.