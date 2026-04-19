Protecció Civil aprova una reorganització interna per "potenciar la presència territorial"

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha aprovat una reorganització interna per reforçar la seva estructura, "potenciar la presència territorial" en tota Catalunya i millorar la gestió d'emergències, segons ha informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
La nova estructura incorpora dues noves sotsdireccions i diversos serveis específics "per adaptar el sistema a reptes com el canvi climàtic o els riscos tecnològics", a més de reforçar la coordinació amb ajuntaments i consells comarcals en totes les fases d'una emergència, segons explica el comunicat.
La reestructuració també preveu un augment progressiu de personal, amb la previsió de passar de 164 treballadors a mitjan 2025 a 447 en 2027, així com la creació de nous serveis centrats en la planificació, la prevenció, la gestió operativa i els recursos interns.
Aquesta nova organització també s'amplia amb nous serveis en zones com l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), Girona, Penedès o Terres de l'Ebre (Tarragona), on fins ara no existien estructures pròpies.
El pla també inclou la incorporació d'uns 40 nous llocs de treball en els serveis territorials i un augment del parc mòbil, que passarà de 10 a més d'un centenar de vehicles en els propers mesos.