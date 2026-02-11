Protecció Civil alerta de ventades "amb perill extrem" a gran part de Catalunya

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat l'alerta per ventades "amb perill extrem" a gran part de Catalunya aquest dijous, amb un avís de perill de nivell 6 de 6.
Han demanat "molta precaució" i limitar les activitats a l'exterior, han dit en una anotació a X aquest dimecres recollida per Europa Press.
Segons l'actualització de l'avís de situació meteorològica de perill del Meteocat, les comarques més afectades són les litorals de Barcelona i Girona, la Catalunya Central i el Pirineu de Girona i Lleida.