Protecció Civil alerta que la tercera onada de calor de l'estiu durarà, almenys, fins al dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor davant de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu aquest diumenge, que s'allargarà, almenys, fins al dimecres i que serà intensa a les comarques del nord-oest català i amb calor nocturna intensa en comarques del litoral i prelitoral sud.
Es preveu que l'episodi afecti durant la tarda d'aquest diumenge a les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Vall d'Aran (Lleida) i s'espera que arribi al seu pic màxim el dimecres dia 15, ha informat Protecció Civil en un comunicat.
De cara al dilluns i el dimarts, la principal afectació es produirà a la zona de Ponent (Lleida), mentre que els avisos per calor nocturna es concentren a les comarques de la Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i, especialment, Baix Ebre i Montsià (Tarragona).
Aquest episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió en gran part del territori i Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos i sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari.
REFORÇ DE BOMBERS
Davant de la situació d'alt risc forestal, amb 72 municipis en risc extrem d'incendi aquest diumenge i perill alt en altres 187, els Bombers de la Generalitat han establert un reforç operatiu en totes les regions.
Es preveu un reforç per disposar de més Unitats Bàsiques d'Intervenció (UBI), amb 3 o 4 addicionals per cada regió segons el grau de risc, així com l'obertura de parcs de Bombers Voluntaris, a més del reforç de les Sales de Control i la Sala Central de Bombers amb personal addicional.
A més, es garanteix un reforç del Grup d'Actuacions Forestals (Graf), de les estructures de comandament, de la guàrdia de suport de mitjans aeris i l'activació d'efectius dels Equips de Prevenció Activa Forestal (Epaf).
Els bombers alerten que amb les condicions actuals es poden produir incendis ràpids que poden llançar focus secundaris i mantenen els dispositius de seguiment i extinció en els incendis de Guimerà (Lleida), que està estabilitzat, i en els controlats de Camarasa (Lleida), Sentmenat (Barcelona), Pla de Manlleu (Barcelona), Carme (Barcelona), Navarcles (Barcelona) i la Bisbal d'Empordà (Girona).