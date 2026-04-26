Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al nord de Catalunya

GIRONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda en el terç nord de Catalunya, informa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les tempestes poden deixar més de 20 litres en mitja hora en una dotzena de comarques de la zona de l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Girona.
Concretament, l'avís afecta a les comarques d'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Selva, on es demana precaució davant de les descàrregues de pluja intenses que poden anar acompanyades de pedra o calamarsa.