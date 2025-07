Protecció Civil alerta del risc dels corrents marítims després dels deu ofegats d'aquesta temporada

El SEM assenyala que l'atenció telefònica és fonamental abans d'arribar al succés

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotsdirector general de programes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Sergi Delgado, ha advertit que els corrents marítims són un dels elements que generen més risc perquè no es veuen i generen un esgotament físic que dificulten sortir de l'aigua, per la qual cosa demana prudència després dels deu ofegaments que s'han produït des de l'inici d'aquesta temporada el 15 de juny.

"Una persona que va a la boia després té dificultat perquè no ha valorat aquest risc", explica en unes declaracions a Europa Press Delgado, i afegeix que quan hi ha mala mar, la gent habitualment és responsable i no es banya, però en cas de bandera groga --que permet el bany, però amb precaució-- la gent més jove creu que no els interpel·la, però és quan es pot produir aquest esgotament per la impossibilitat de sortir de l'aigua.

"Normalment són persones que no tenen consciència de la dificultat o l'esforç físic que comporta sortir de l'aigua quan hi ha mala mar. No només per l'onatge, sinó especialment pels corrents", avisa Delgado.

Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil es recomana nedar en paral·lel a l'aigua per sortir en un altre punt i deixar enrere els corrents, i quan es detecti que ja no es produeix aquesta "atracció", sortir del mar.

PERSONES GRANS

Aquests deu ofegaments signifiquen un "lleuger repunt" segons Delgado, malgrat que el patró continua sent el mateix que el 2024 quant al perfil de les persones que han mort des del 15 de juny.

En aquest sentit, la majoria són homes que superen els 80 anys i que no s'ofeguen perquè hi ha males condicions al mar, sinó perquè prèviament ja tenen algun problema de salut que els provoca una pèrdua de coneixement, així com cardiopaties i altres malalties.

A més, afegeixen un altre factor de risc com la calor extrema perquè augmenta l'aforament de les platges i, per tant, la probabilitat d'ofegaments, i també per l'increment de l'estrès en persones que ja tenen elements de risc previs.

LA PART NO PRESENCIAL ÉS "CLAU"

En cas d'emergència en una platja, piscina pública o zona de bany, la trucada al 112 activa al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que en funció de la gravetat de l'incident trasllada determinades unitats, i que a més es coordina amb la resta de cossos d'emergències com Bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i policies locals.

Així ho destaca en unes declaracions a Europa Press la cap de la regió sanitària del Penedès (Barcelona) del SEM, Marta Olivé, que ressalta que la part no presencial és "clau", ja que abans que arribi l'ambulància, el metge ofereix a la persona que alerta a través del telèfon les pautes necessàries per assistir algú que s'ha ofegat.

"La nostra feina és intentar aconseguir calmar la persona i extreure-li la màxima informació de la manera més precoç possible per ajustar els recursos que siguin necessaris", afegeix Olivé.

De fet, reitera que fins que no arriba el primer equip, s'està fent molt, en les seves paraules, malgrat que des de fora no ho sembli, ja que en molts casos la implicació de la persona que truca i de la ciutadania és fonamental per salvar-li la vida a aquesta persona: "Darrere del telèfon hi ha molta feina".

Finalment, valora la figura del socorrista, per la qual cosa recorda que és important que el banyista tingui en compte a l'hora de banyar-se si és una zona vigilada o no.

CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil va iniciar dijous passat una campanya per a un bany segur durant aquest estiu, que apunta especialment a la "cultura de l'autoprotecció" i a l'atenció als més petits i persones grans, els dos col·lectius més vulnerables.

A més, es recomana que la gent gran amb alguna malaltia prèvia es banyi acompanyat d'algú que, en cas d'urgència, pugui avisar el socorrista, així com no banyar-se en cas d'estar marejat o sentir-se indisposat, o si s'ha consumit prèviament alcohol o drogues que alterin les condicions de motricitat.