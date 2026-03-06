Protecció Civil alerta que la pluja s'allargarà fins a dissabte amb importants augments dels rius

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
GIRONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat arran de la previsió que l'episodi, malgrat no ser intens però sí persistent, s'allargui fins a aquest dissabte, per la qual cosa demana precaució a la ciutadania davant possibles augments importants dels cabals de rius, rieres i barrancs, informa en un comunicat aquest divendres.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que ha finalitzat la previsió d'intensitat però es pot superar l'acumulació de 100 litres en 24 hores a les comarques del nord-est i sud de Catalunya, si bé es poden superar els 200 a zones elevades de les comarques de Girona i de la Catalunya Central.
Els registres del Meteocat indiquen que s'han aconseguit els 199,8 litres a Puig Sesolles (Vallès Oriental), els 180,4 al Parc Nacional dels Ports (Tarragona) i els 171,8 litres a Viladrau (Barcelona).
Fins a aquest divendres a les 13 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 264 trucades per l'episodi de pluja, especialment al Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme.
Finalment, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès diversos avisos de situació de perill per l'augment del cabal a les estacions d'aforament del Ter a Sant Joan de les Abadesses (Girona), el Ges a Torelló (Barcelona) i el Brugent a Amer (Girona).