Protecció Civil alerta a gairebé tota la Península i Balears per pluges intenses i tempestes durant el cap de setmana

Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, la Rioja, Comunitat Valenciana, Balears i Castella i Lleó, les més afectades



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

La Direcció general de Protecció Civil i Emergències ha alertat a àmplies zones de la Península i Balears per les pluges intenses i les tempestes fortes que es registraran aquest cap de setmana i el dilluns a conseqüència de la formació d'una DANA, per la qual cosa demana als ciutadans que extremin les precaucions.

En concret, d'acord amb les previsions de l'AEMET, les comunitats autònomes més afectades seran Aragó, Navarra, País Basc, la Rioja, Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i Castella i Lleó, per la qual cosa recomana als ciutadans d'aquestes zones que pensin en el risc d'inundació si comença a ploure intensament i demana precaució i prudència.

En aquestes zones s'esperen acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en una hora i a les zones amb el risc de tempesta, també existeix risc per calamarsa i ratxes molt fortes de vent. A més, el diumenge i el dilluns hi haurà mal estat de la mar al Mediterrani.

A més, donat el difícil pronòstic i evolució dels fenòmens tormentosos, aconsella als ciutadans que estiguin informats a tot moment de la possible evolució dels canvis meteorològics.

Davant aquest pronòstic, la Direcció general de Protecció Civil i Emergències recomana davant les pluges intenses que els conductors disminueixin la velocitat, extremin les precaucions i no es detinguin a les zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua.

En cas d'haver de viatjar, aconsella als conductors que circulin preferentment per carreteres principals i autopistes i en cas de tempestes sobtades i pluges intenses demana tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles, ja que el ràpid ascens del nivell de les aigües pot danyar els vehicles aparcats sobre zones inundables i, a més, arrossegar-los, provocant danys a béns i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.

Protecció Civil recorda que en cas que comenci a ploure de manera torrencial existeix risc d'inundació i cal no travessar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats, perquè es desconeix el que pot haver-hi sota l'aigua i aconsella localitzar els punts més alts de la zona i no intentar salvar l'automòbil enmig d'una inundació.

En cas d'estar al camp, recomana allunyar-se de rius, torrents i zones baixes de vessants i pujols i evitar travessar guals inundats i igualment dirigir-se als punts més alts de la zona.

Al mateix temps, davant el risc de tempestes, Protecció Civil recorda que el principal perill per a les persones es produeix en camp obert, tot i que als nuclis urbans també hi ha risc de caiguda de rajos, per la qual cosa és convenient col·locar-se prop dels edificis per protegir-se. Als habitatges aconsella evitar els corrents d'aire.

En cas d'anar conduint, un vehicle tancat pot ser un bon refugi i si la tempesta el sorprèn al camp, recomana no córrer ni romandre en llocs elevats com els alts dels pujols, crestes o divisòries. També aconsella no refugiar-se sota els arbres i allunyar-se de filats i objectes metàl·lics.

Davant dels forts vents, recomana assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre's. També, convé abstenir-se de pujar a les bastides sense les adequades mesures de protecció.

Finalment, assenyala als conductors que extremin les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuaments amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit i anar amb compte davant la possible presència d'obstacles a la carretera.

Davant els vents costaners recomana a qui es trobi a les zones marítimes que s'allunyi de la platja i d'altres llocs baixos que puguin resultar afectats per les elevades marees i onatges que acostumen a generar-se davant la intensitat de vents forts. Així mateix, aconsella no estacionar els vehicles a zones que puguin veure's afectades per l'onatge, ja que en aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar a qui es trobi a les proximitats del mar.

Finalment, demana no posar en risc la vida davant les imatges espectaculars del fort onatge.