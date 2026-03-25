Actualitzat 25/03/2026 17:43

Protecció Civil alerta del fort vent a Tarragona, Lleida, Girona i el Pirineu

Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.345 llamadas por el fuerte viento hasta las 6 horas de este jueves, 12 de febrero.
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha alertat de les ventades previstes per a aquest dimecres a diverses comarques de Tarragona i Lleida i dijous a l'Empordà (Girona) i a cotes altes del Pirineus, on es manté activat el pla Ventcat en fase d'alerta.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l'episodi començarà al migdia a les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell de Lleida, les Terres de l'Ebre i el Baix Camp, explica Protecció Civil en un comunicat.

Les ventades agafaran més intensitat a la nit i la matinada, també a l'Alt Empordà (Girona), amb ratxes que poden arribar fins als 100 km/h de component nord i oest, que pot provocar un onatge de més de 2,5 metres.

