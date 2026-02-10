Protecció Civil alerta que el fort vent es mantindrà fins al dijous a tot Catalunya

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha advertit, després d'activar l'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ratxes de vent aquest dimecres a Barcelona i Tarragona, que aquesta situació es mantindrà fins al dijous durant el matí i el migdia a tot Catalunya, segons ha informat a través d'un comunicat.
Aquest dimecres s'esperen ratxes de 72 km/h a les dues províncies; a més, el fort vent tornarà a les zones del Pirineu, el Prepirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre durant el dissabte.
Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i activitats a l'exterior, com les celebracions de Carnaval.