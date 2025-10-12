Protecció Civil alerta d'una situació "complicada" al Montsià (Tarragona) per les pluges

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La responsable d'operacions de Protecció Civil, Cristina Vicente, ha afirmat que la situació a la comarca del Montsià (Tarragona) aquest diumenge per la tarda és "complicada" i que els operatius estan treballant per solucionar totes les incidències sobre el terreny.
Ha demanat, en declaracions als mitjans, que totes les persones que tinguin problemes truquin al 112 i que les que són a casa no es moguin ni surtin al carrer i intentin pujar a pisos superiors si es troben en punts baixos.
"Insistim, la situació encara és complicada, encara es preveu que puguin haver-hi més pluges. Per tant, la recomanació és molt clara", ha remarcat.
"ENORME SIMULTANEÏTAT" D'AVISOS
L'inspector de Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha alertat d'una "enorme simultaneïtat" d'avisos a Godall i Santa Bàrbara.
La majoria són de persones atrapades en vehicles, edificis i baixos, encara que no consta cap incidència de persones ferides o arrossegades per l'aigua.