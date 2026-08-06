Protecció Civil alerta d'intensitat i acumulació de pluja aquesta tarda en gran part de Catalunya

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i nit en gran part de Catalunya, informen en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès aquest dimecres un avís per possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja (més de 40 l/m2 en 30 minuts), així com per acumulació de pluja (més de 60 l/m2 en 3 hores) en gran part de Catalunya.
Es preveu que les comarques que puguin resultar més afectades són les de Catalunya Central, Pirineus i Prepirineu oriental, interior del Camp de Tarragona i Prelitoral Central i es remarca que els ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent i pedra.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han indicat que intensificaran la vigilància per la possible crescuda de rius i rieres, i l'afectació que això pugui tenir en punts inundables.
Per tot això, Protecció Civil demana "extremar la prudència", sobretot pel que fa a la mobilitat i en les activitats que es realitzin a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.