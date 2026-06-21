Protecció Civil alerta de calor nocturna molt intensa al litoral i prelitoral català

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per altes temperatures i alerta de calor nocturna molt intensa al litoral i prelitoral de Catalunya fins a, com a mínim, dimarts que ve 22 de juny, ha informat en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís davant d'aquesta situació i s'espera que aquest diumenge les temperatures superin el llindar de perill per a la salut a la zona de Ponent (Lleida) i el nordest de Catalunya, així com en comarques del litoral central i es preveu que aquest dilluns la temperatura pugi en tot el territori.
Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat el 19 de juny, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor i, d'aquestes, un 58% han requerit l'activació d'una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, mentre que un 42% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) es demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire acondicionat en cas que sigui necessari.
A més, demanen que es vigili especialment a les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.