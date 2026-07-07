Protecció Civil aixeca parcialment el confinament per l'incendi de Sentmenat (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta aquest dimarts a la nit per informar que aixeca parcialment el confinament per l'incendi de Sentmenat (Barcelona) però es manté a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor.
En un missatge a 'X', recollit per Europa Press, informa que, excepte en aquestes dues zones, s'aixeca el confinament a la resta d'àrees confinades per l'incendi, i demana "no apropar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats".
Afegeix que s'ha enviat aquest ES-Alert als municipis de Sentmenat, Caldes de Montbui i Castellar del Vallès (Barcelona).