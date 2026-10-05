Protecció Civil aixeca les restriccions per les pluges però demana prudència

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que la millora quant a la intensitat de les pluges ha permès aixecar les restriccions previstes fins a les 14.00 hores a les comarques afectades, tot i que ha demanat prudència de cara a la tarda per la possibilitat de ruixats a la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona.
Ho ha dit en una roda de premsa després d'una altra reunió del Comitè Tècnic del CECAT al Departament d'Interior, en què ha recordat que la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) continua sent la mateixa en les pròximes hores.
Ha afegit que preveuen l'enviament d'un nou ES-Alert al Vallès Oriental (Barcelona) per aixecar el confinament de la ciutadania d'aquests municipis, actiu des d'aproximadament les 10.00 hores.
Solé ha recordat que això no vol dir que deixi de ploure, sinó que el fenomen no tindrà una estructura tan compacta com ha passat aquest matí al litoral i prelitoral central.
A les 17.00 hores hi haurà una altra reunió del Comitè Tècnic per valorar la situació de pluges i veure com evoluciona el fenomen meteorològic.