Protecció Civil afirma que el confinament per l'incendi és "garantista" i no consten ferits

L'incendi està estabilitzat però no hi ha hora prevista per desconfinar

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha dit aquest dissabte que el confinament de cinc municipis pel fum tòxic de l'incendi a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) és una mesura "molt garantista" i ha demanat tranquil·litat, però respectar aquesta mesura.

En unes declaracions als periodistes, ha afirmat que l'incendi està estabilitzat i que els Bombers de la Generalitat veuen una "evolució satisfactòria" dels seus treballs, encara que no hi ha hora prevista per desconfinar.

"Podem estar tranquils", ha afegit, si la gent es confina als municipis on s'ha decidit: Vilanova, Cubelles, el nucli de Roquetes a Sant Pere de Ribes (Barcelona), Cunit i Calafell (Tarragona).

ZONA DE CONFINAMENT

S'està seguint el fum generat i també com el vent ajuda o no a dissipar-lo, i de moment no es plantegen ampliar la zona de confinament, encara que no es pot descartar fins que acabi el perill.

Ha insistit que la ciutadania continuï confinada i que pot trucar als telèfons 112 i 061 si necessita alguna assistència.