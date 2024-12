Protecció Civil ha activat el sistema Es-Alert 66 vegades des del novembre del 2022

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el sistema Es-Alert --el servei d'alerta mitjançant el telèfon mòbil per advertir els ciutadans d'una emergència o desastre natural-- un total de 66 vegades des que es va implantar el novembre del 2022, enviant 24 alertes per simulacres i 42 per incidències reals.

Segons han informat en un comunicat, el primer enviament es va fer a Tarragona, la Canonja, Vila-seca i Salou (Tarragona) durant l'accident químic ocorregut el 2 de novembre del 2022.

Han indicat que les sirenes en casos de risc químic "provoquen un augment immediat" de les trucades al telèfon d'emergències 112 i han remarcat que s'ha d'utilitzar exclusivament per comunicar situacions d'emergència real per evitar la saturació o sobrecàrrega de les línies.